2018-12-23T07:17:10+03:00
Происшествия

В Дагестане нашли пропавшую девочку-инвалида

По официальной информации Аминат Гаджиева осталась ночевать у подруги
Евгения СОКОРЕВА
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Аминат ГаджиеваАминат Гаджиева
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В Дагестане нашли пропавшую 15-летнюю Аминат Гаджиеву.

По официальной версии школьница осталась у знакомой, не предупредив родных. Полицейские говорят, что сейчас она у себя дома, у нее все хорошо.

При этом местные утверждают, что нашли ребенка без сознания в парке. А представившиеся ее соседями и вовсе заявляют, что девочка сейчас не дома, а в больнице, потому что накануне вечером выпрыгнула с 5 этажа.

- Живая сказали. В травматологии лежит, - утверждает жительница Махачкалы.

Напомним, у подростка с детства инвалидность, и объявили ее в розыск после обращения матери. Та испугалась, что дочь не вернулась из школы иностранных языков.

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