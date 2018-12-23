В Дагестане нашли пропавшую девочку-инвалида
В Дагестане нашли пропавшую 15-летнюю Аминат Гаджиеву.
По официальной версии школьница осталась у знакомой, не предупредив родных. Полицейские говорят, что сейчас она у себя дома, у нее все хорошо.
При этом местные утверждают, что нашли ребенка без сознания в парке. А представившиеся ее соседями и вовсе заявляют, что девочка сейчас не дома, а в больнице, потому что накануне вечером выпрыгнула с 5 этажа.
- Живая сказали. В травматологии лежит, - утверждает жительница Махачкалы.
Напомним, у подростка с детства инвалидность, и объявили ее в розыск после обращения матери. Та испугалась, что дочь не вернулась из школы иностранных языков.