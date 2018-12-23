Глава Чечни даст деньги на лечение тяжелобольного ребенка из Дагестана

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-23T09:58:45+03:00

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Тяжелобольной Ахмед Гамзатов из Дагестана в тайне от родных попросил главу Чечни помочь с лечением через аудиообращение. Запись прослушали тысячи пользователей соцсетей:

Мальчик из Дагестана просит Кадырова помочь с лечением 00:00 00:00

- У меня рак. Мама мне этого не говорит. Но я слышал. Мне сделали операцию на голову. Врачи в Махачкале лечить меня не хотят, - рассказывает мальчик. - Мне очень плохо, я не хочу умирать. Мама все время плачет. Мы живем одни. Сегодня она ушла с работы, чтобы присмотреть за мной. Прошу вас, Рамзан Ахматович, помогите, пожалуйста.

Мольбу услышал и Кадыров. Ребенку глава Чечни пообещал помочь деньгами на лечение из Фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

- Я услышал тебя. Уже дал поручение выяснить, какие у тебя проблемы, какая нужна помощь, где можно лечить. Никаких проблем, связанных с финансированием оказания тебе медицинской помощи не будет, независимо от того, в России это или за рубежом, - заявил чеченский лидер.

С мамой мальчика уже связались представители фонда. Им она рассказала, что 4 года сын борется с эпилепсией.