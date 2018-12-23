Студентка со Ставрополья выиграла всероссийский конкурс красоты
Анна Савченко из Железноводска представляла Северный Кавказ
Фото: соцсети
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В конкурсе красоты и таланта "Мисс национальной лиги студенческих клубов – 2018" победила студентка педагогического института из Железноводска Анна Савченко. В образе Хозяйки горы Железной девушка представляла родной город, Ставропольский край и весь Северный Кавказ.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации города-курорта, жюри она рассказала легенду о целебных источниках Железноводска.
Соперницами в финале ей выступили конкурсантки из Казани, Ростова, Смоленска, Хабаровска, Пскова и Барнаула.
Последний этап прошел в Петрозаводске.