Студентка со Ставрополья выиграла всероссийский конкурс красоты

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-23T12:26:32+03:00

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В конкурсе красоты и таланта "Мисс национальной лиги студенческих клубов – 2018" победила студентка педагогического института из Железноводска Анна Савченко. В образе Хозяйки горы Железной девушка представляла родной город, Ставропольский край и весь Северный Кавказ.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации города-курорта, жюри она рассказала легенду о целебных источниках Железноводска.

Соперницами в финале ей выступили конкурсантки из Казани, Ростова, Смоленска, Хабаровска, Пскова и Барнаула.

Последний этап прошел в Петрозаводске.