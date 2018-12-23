2018-12-23T13:19:46+03:00
Происшествия

В Ставропольском крае у ветеринаров украли технику и алкоголь

Кабинет обчистил бывший работник
Евгения СОКОРЕВА
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В Шпаковском районе полицейские поймали вора, пару раз обчистившего кабинет ветеринарной клиники. Им оказался бывший сотрудник.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю, в первый раз мужчина украл шампанское, конфеты и женское платье, а потом вынес технику.

- Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, - сказали в ведомстве. - У него изъяли похищенную технику, сбыть которую он попросту не успел.

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