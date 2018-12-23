На Ставрополье в аварии с маршруткой погибли три человека

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-23T14:05:52+03:00

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Накануне вечером в Ставропольском крае авто "ВАЗ-21104" столкнулось с микроавтобусом - погибли три пассажира отечественной легковушки. Ее водитель и еще один пассажир выжили. Их увезли в больницу.

ДТП произошло на трассе "Астрахань-Элиста-Ставрополь". Предварительно сообщают, что водитель "ВАЗа" объезжал препятствие через встречную полосу и не успел увернуться от удара с маршруткой "Мерседес".

Фото с места аварии от пресс-службы ГУ ГИБДД по СК

Полицейские говорят, что микроавтобус ехал пустой, и другой водитель не пострадал. Отмечается еще, что управлял иномаркой житель Чечни.