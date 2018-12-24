На Ставрополье задержали похитителя аккордеона
Cтавропольские полицейские задержали мужчину, обокравшего жителя станицы Лысогорской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.
Пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что у него похитили аккордеон, инструменты и другие ценные вещи.
После проведенного полицией короткого расследования выяснилось, что за кражей стоит односельчинан, который проник в комнату, через балкон.
Ущерб составил примерно около 20 тысяч рублей. Вора задержали и допросили. Он признался в содеянном и сообщил, где спрятал украденные вещи. Аккордеон и всё остальное полицейские вернули законному хозяину.
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