На Ставрополье задержали похитителя аккордеона

СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-24T08:08:24+03:00

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Cтавропольские полицейские задержали мужчину, обокравшего жителя станицы Лысогорской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что у него похитили аккордеон, инструменты и другие ценные вещи.

После проведенного полицией короткого расследования выяснилось, что за кражей стоит односельчинан, который проник в комнату, через балкон.

Ущерб составил примерно около 20 тысяч рублей. Вора задержали и допросили. Он признался в содеянном и сообщил, где спрятал украденные вещи. Аккордеон и всё остальное полицейские вернули законному хозяину.