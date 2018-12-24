2018-12-24T08:47:28+03:00
Происшествия

В Кисловодске водитель врезался в дерево: 5 пострадавших

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кисловодске в результате наезда на дерево пострадали 5 человек. По предварительной версии, водитель автомобиля «Хендэ I30» превысил скорость, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в дерево.

С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 27-летний водитель, двое 17-летних и один 18-летний пассажиры – все жители Кисловодска, и 30-летняя пассажирка – жительница Ессентуков. Сейчас им оказывают помощь медики.

Никто из участников автоаварии не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило тяжесть травм.

За рулем иномарки находился лишенный права управления за нетрезвое вождения водитель. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Дагестана за свои деньги установил памятник русским учителям
Кисловодск вошёл в тройку самых популярных курортов для отдыха с детьми
В Дагестане начальника районного ГИБДД арестовали за аварию с тремя жертвами
Ессентукские бабушки нарядились белоснежками
В ОКДЦ Ростова-на-Дону успешно функционирует Областной центр гемостаза
Ставрополец зарезал мужчину, пнувшего собаку
На Ставрополье в ДТП по вине неопытного водителя погиб житель Чечни
На Ставрополье задержали похитителя аккордеона
Мэр Дербента взял помощником 9-летнего дворника
Кадыров рассказал о своих вокальных способностях
На Ставрополье в аварии с маршруткой погибли три человека
В Ставропольском крае у ветеринаров украли технику и алкоголь
Студентка со Ставрополья выиграла всероссийский конкурс красоты
В кафе Карачаево-Черкесии застрелили мужчину
Глава Чечни даст деньги на лечение тяжелобольного ребенка из Дагестана
В Дагестане нашли пропавшую девочку-инвалида
В КБР через 13 лет задержали убийцу главы села
Губернатор Ставрополья заступился за памятник Кирову
В ставропольской колонии найден повешенным рабочий
В Махачкале пропала 15-летняя школьница
В ДТП под Ставрополем погибли два человека
Ставрополец угнал чужую машину чтобы погреться
В Дагестане накрыли цех по производству поддельного алкоголя
На Ставрополье сотрудники ГИБДД спасли замерзавших детей-спортсменов