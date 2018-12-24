В Кисловодске водитель врезался в дерево: 5 пострадавших

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-24T08:47:28+03:00

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В Кисловодске в результате наезда на дерево пострадали 5 человек. По предварительной версии, водитель автомобиля «Хендэ I30» превысил скорость, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в дерево.

С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 27-летний водитель, двое 17-летних и один 18-летний пассажиры – все жители Кисловодска, и 30-летняя пассажирка – жительница Ессентуков. Сейчас им оказывают помощь медики.

Никто из участников автоаварии не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило тяжесть травм.

За рулем иномарки находился лишенный права управления за нетрезвое вождения водитель. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.