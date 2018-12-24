На Ставрополье в ДТП по вине неопытного водителя погиб житель Чечни

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-24T09:05:11+03:00

Сам шофер и его пассажир пострадали

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Один человек погиб и двое пострадали в результате нарушения правил обгона неопытным водителем.

В Буденновском районе водитель «ВАЗ-21074» при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21140». По инерции «семерка» продолжила движение и совершила второе столкновение с автомобилем «Форд Фокус». От полученных травм на месте происшествия скончался 44-летний водитель «ВАЗ-21140», житель Чеченской республики.

19-летний водитель «семерки», житель Зеленокумска, получил перелом бедра, его 26-летний пассажир - травму головы. Выяснилось, что предполагаемый виновник ДТП имеет водительский стаж – всего 2 месяца. И за это время неоднократно штрафовался за различные нарушения ПДД.

По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.