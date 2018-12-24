2018-12-24T10:20:31+03:00
Происшествия

Ставрополец зарезал мужчину, пнувшего собаку

Подозреваемый ударил своего знакомого ножом в грудь
Алена БЕЛЯЕВА
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Утром 16 декабря уходящего года на одной из улиц Нефтекумска прохожие нашли тело 40-летнего мужчина, который был убит ударом ножа в грудь. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, полицейские смогли найти подозреваемого в убийстве по горячим следам. Им оказался 61-летний местный житель.

По данным ведомства, ночью 15 декабря оба мужчины вместе выпивали. Более молодой ставрополец перебрал с алкоголем и начал обзывать владельца дома, его семью и пинать его собаку.

Подозреваемый решил проводить напившегося друга домой, но в дороге не выдержал потока брани и ударил его охотничьим ножом в грудь. Потерпевший мгновенно скончался, а отомщенный мужчина спокойно вернулся домой.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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