2018-12-24T10:40:09+03:00
Общество

В ОКДЦ Ростова-на-Дону успешно функционирует Областной центр гемостаза

На базе центра действует уникальный лабораторный комплекс
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Врач-гематолог высшей категории Валентина Юрьевна Куцемелова.Врач-гематолог высшей категории Валентина Юрьевна Куцемелова.
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В Областном консультативно-диагностическом центре (Ростов-на-Дону) около десяти лет успешно функционирует Областной центр гемостаза. Руководит центром ученица основателя российской гемостазиологии Зиновия Соломоновича Баркагана - врач-гематолог высшей категории Валентина Юрьевна Куцемелова.

- При нарушениях в системе гемостаза опытный врач определяет, какое звено гемостаза страдает и назначает препараты, подходящие в каждом конкретном случае, - рассказывает Валентина Юрьевна. - Приоритет обследования в центре отдается первичной дифференциальной диагностике с использованием высокотехнологичных методов обследования и осуществляется внедрение новых методов диагностики патологии гемостаза и контроля антикоагулянтной терапии.

Важное направление Областного центра гемостаза - подготовка женщин к беременности и ведение пациенток с нарушениями в системе гемостаза. В центре разрабатывают программы терапии для подготовки к ЭКО при патологии свертывающей системы крови.

В ОКДЦ действует уникальный лабораторный комплекс, имеющий международную сертификацию. В Лаборатории клинико-гематологических исследований ОКДЦ изучают состав клеток крови, оценивают эффективность кроветворения и выполняют десятки других сложных исследований, которые помогают врачам-гематологам грамотно поставить диагноз, разработать тактику лечения и провести мониторинг его эффективности.

Записаться к врачу-гематологу ОКДЦ вы можете, используя специальную форму на сайте центра, функцию «Заказать звонок» или по телефону справочной службы 8 (863) 227-00-00.

ГАУ РО «ОКДЦ» - Областной консультативно-диагностический центр, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127.

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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом

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