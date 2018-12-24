Ессентукские бабушки нарядились белоснежками
Самые позитивные, энергичные и творческие люди третьего возраста устроили настоящий карнавал с традиционным чаепитием.
Праздничную программу открыл танцевальный коллектив «Бабушки - ладушки». Традиционный новогодний хоровод они исполнили в костюмах белоснежек. Под аккорды баяна звучали зимние песни, а студия «Йоги» представила танец «Сиртаки».
Также перед гостями праздника выступили участники литературной гостиной и хор ветеранов «Красная гвоздика». Участники клуба активно разгадывали новогодние загадки-шутки, дружно поздравили именинников этого месяца и пожелали им не только здоровья, но и исполнения всех желаний.
Конечно, новогодний праздник не мог состояться без хоровода, конкурсов и подарков. А кульминацией праздника стала традиционная танцевальная программа.
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