Ессентукские бабушки нарядились белоснежками

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-24T11:19:08+03:00

Последний в нынешнем году вечер отдыха в клубе «Активное долголетие» пенсионеры отметили в танцевальном зале Городского дома культуры

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Самые позитивные, энергичные и творческие люди третьего возраста устроили настоящий карнавал с традиционным чаепитием.

Праздничную программу открыл танцевальный коллектив «Бабушки - ладушки». Традиционный новогодний хоровод они исполнили в костюмах белоснежек. Под аккорды баяна звучали зимние песни, а студия «Йоги» представила танец «Сиртаки».

Также перед гостями праздника выступили участники литературной гостиной и хор ветеранов «Красная гвоздика». Участники клуба активно разгадывали новогодние загадки-шутки, дружно поздравили именинников этого месяца и пожелали им не только здоровья, но и исполнения всех желаний.

Конечно, новогодний праздник не мог состояться без хоровода, конкурсов и подарков. А кульминацией праздника стала традиционная танцевальная программа.