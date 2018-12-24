2018-12-24T11:49:08+03:00
Происшествия

В Дагестане начальника районного ГИБДД арестовали за аварию с тремя жертвами

Он выехал на встречную полосу и спровоцировал страшное ДТП
Андрей ЗОБОВ
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Очевидцы, снявшие место аварии, утверждали, что экс-полицейский был пьянОчевидцы, снявшие место аварии, утверждали, что экс-полицейский был пьянФото: Социальные сети
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Глава районного отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана Камиль Абуев заключён под стражу за смертельную аварию с тремя жертвами. Он стал виновником ДТП, нарушив правила дорожного движения и выехав на встречную полосу.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан, Камилю Абуеву предъявлены обвинения в нарушении правил, которое привело к гибели трёх человек.

Авария произошла в полночь 1 декабря на автотрассе из Астрахани в Махачкалу. Офицер полиции ехал на Toyota Land Cruiser, но не смог справиться с управлением. Машина вылетела на «встречку» и на огромной скорости столкнулась со встречной «двенадцатой». Водитель и два пассажира отечественной легковушки погибли.

После предъявления обвинения начальнику районного управления ГИБДД, его временный арест был продлён до 10 февраля 2019 года. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, ведь, по словам очевидцев, полицейский в момент аварии был пьян и с места происшествия сбежал.

К слову, теперь Абуев больше не является правоохранителем — 7 декабря его уволили из МВД.

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