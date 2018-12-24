2018-12-24T12:02:48+03:00
Общество

Кисловодск вошёл в тройку самых популярных курортов для отдыха с детьми

Курортный город опередили только Сочи и Ялта
Андрей ЗОБОВ
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Кисловодск вошёл в тройку самых популярных курортов для отдыха с детьмиКисловодск вошёл в тройку самых популярных курортов для отдыха с детьмиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жемчужина Кавказских Минеральных Вод — город Кисловодск вошёл в тройку самых популярных курортов для семейного отдыха на новогодних праздниках. Его, чаще всего, выбирают россияне с детьми.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе туристического сервиса Tvil.ru, Кисловодск стал третьим по популярности во всей России. Полностью первая тройка выглядит так: на первом месте расположился прибрежный город Сочи, на втором — Ялта. И на третьем, неожиданно, оказался Кисловодск, покоривший россиян не близостью моря, но красотой природных пейзажей и минеральными водами.

Статистика была составлена по количеству забронированных номеров в гостиницах в период новогодних каникул, с 27 декабря по 8 января. Оказалось, что звезда КМВ — ещё и самый дешевый из представленных в первой тройке курортов. Здесь, в среднем, проживание стоит на 600 рублей в день меньше.

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