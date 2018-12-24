Житель Дагестана за свои деньги установил памятник русским учителям

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-24T12:22:46+03:00

Памятник русской учительнице в Дагестане. Съёмка летом, за полгода до установки и официального открытия. Фото: пресс-служба министерства по национальной политике республики Дагестан

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В небольшом дагестанском селе Усемикент появился памятник любимым русским учителям. Его установку полностью оплатил учёный Заид Абдулагатов. Благодаря помощи мудрых наставников, он смог стать завотделом социологии научного центра РАН в республике.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе министерства по национальной политике республики Дагестан, памятник установлен во дворе сельской средней школы. Его торжественное открытие прошло 23 декабря. Спонсором и главным идейным вдохновителем проекта стал заведующий отделом социологии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН Заид Абдулагатов.

— Узнав о задумке, люди старались помочь, чем могли. Я нашёл в них очень много понимания и уважения к этой инициативе. Некоторые отказывались брать полную плату за помощь, некоторые и вовсе отказывались от денег. Я пережил много замечательных эмоций, волнение от того, что люди помнят добро, которое принес нам русский учитель, — цитирует Заида Абдулагатова пресс-служба.

Над монументом, призванным увековечить память о вкладе русских учителей в образование детей Дагестана, работали три года. Скульптором был выбрал известный ваятель родом из села Бускри Дахадаевского района Далгат Далгатов.