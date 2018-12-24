Кавказские кондитеры приготовили самую большую халву в России

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-24T13:14:24+03:00

Сначала повара хотели сделать самое длинное лакомство, но затея провалилась

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Самую большую халву в России приготовили в Москве повара из семи регионов Северного Кавказа. Лакомство весило больше 570 килограмм и было зафиксировано в Книге рекордов.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» организаторы акции, в их планы входило сделать самую длинную халву в мире. Общая протяжённость лакомства должна была составить 100 метров.

Идею отвергли из-за требования противопожарной безопасности. Между столами с халвой должны были быть специальные проходы на случай экстренной ситуации, поэтому общая длина блюда составила «жалкие» 73 метра.

В результате поварам удалось приготовить самую большую халву. Её вес равнялся 570 килограммам и 330 граммам. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов России.