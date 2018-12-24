Зима вернётся на Ставрополье в среду

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-24T14:53:49+03:00

Синоптики ожидают, что метели, гололёд и минусовая температура продержатся до Нового года

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На Ставрополье в среду 26 декабря вернётся зима. После дождей улицы превратятся в каток, синоптики обещают снегопады и сильный ветер. По предварительным прогрозам, такая погода продержится до Нового года.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ставропольского Гидрометцентра, во вторник погода всё ещё будет тёплой — столбики термометров днём поднимутся до +1... +3 градусов. При этом ночью будут заморозки, а ветер будет совсем неласковым — с порывами до 15 метров в секунду. Также обещают мокрые снегопады.

А уже в среду 26 декабря всё изменится. Даже днём температура будет минусовой, –2... –4 градуса, ночью похолодает до –5. Ветер сохранится, ожидаются метели. Вода на улицах начнёт замерзать, поэтому к вечеру пешеходные дорожки будут напоминать ледовый каток. Краевое МЧС уже выступило с рекомендациями соблюдать максимальную осторожность во избежание серьёзных травм перед праздниками.

В дальнейшем похолодание продолжится, поэтому Новый год в Ставрополе обещает быть зимним и снежным. Предварительно, днём 31 декабря температура упадёт до –5, а ночью и до –7 градусов.