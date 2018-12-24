Чеченский правозащитник Титиев просидит в СИЗО до весны
Обвиняют его в хранении наркотиков
Изменить размер текста:
Главу чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева оставили под стражей.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правозащитной организации, в СИЗО он просидит до 22 марта 2019 года. Адвокаты Титиева решение будут обжаловать.
Напомним, что обвиняют правозащитника в хранении наркотиков в крупном размере (180 граммов марихуаны). Судебный процесс по этому делу тянется еще с 19 июля 2018 года. Вину Титиев не признает и считает, что наркотики ему подкинули.