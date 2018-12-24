Чеченский правозащитник Титиев просидит в СИЗО до весны

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-24T14:34:04+03:00

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Главу чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева оставили под стражей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правозащитной организации, в СИЗО он просидит до 22 марта 2019 года. Адвокаты Титиева решение будут обжаловать.

Напомним, что обвиняют правозащитника в хранении наркотиков в крупном размере (180 граммов марихуаны). Судебный процесс по этому делу тянется еще с 19 июля 2018 года. Вину Титиев не признает и считает, что наркотики ему подкинули.