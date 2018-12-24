На Ставрополье пироман поджёг три дома и поплатился
На Ставрополье пироман без веских причин поджёг три частных дома и нанёс ущерб в 800 тысяч рублей. Полиция задержала нарушителя и теперь ему грозит до 5 лет колонии.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, подозреваемый — житель Александровского района, ему 24 года. Пироман просто поджёг мусор внутри нежилых домов. В итоге все три здания сгорели.
В ходе проверки оказалось, что мужчина уже был осуждён за хранение наркотиков. Теперь ему грозит новый уголовный срок — до 5 лет колонии.
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