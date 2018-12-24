2018-12-24T15:12:05+03:00
Происшествия

На Ставрополье пироман поджёг три дома и поплатился

Мужчину поймали полицейские и теперь ему грозит уголовный срок
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Пироман поджёг три нежилых домаПироман поджёг три нежилых домаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Ставрополье пироман без веских причин поджёг три частных дома и нанёс ущерб в 800 тысяч рублей. Полиция задержала нарушителя и теперь ему грозит до 5 лет колонии.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, подозреваемый — житель Александровского района, ему 24 года. Пироман просто поджёг мусор внутри нежилых домов. В итоге все три здания сгорели.

В ходе проверки оказалось, что мужчина уже был осуждён за хранение наркотиков. Теперь ему грозит новый уголовный срок — до 5 лет колонии.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24