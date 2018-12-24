На Ставрополье молодой человек исчез после пьяной посиделки с друзьями

СЕГОДНЯ 16:50 2018-12-24T16:51:49+03:00

Полиция считает, что он мог утонуть в Невинномысском канале

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Ставропольские спасатели ищут тело 24-летнего парня в Невинномысском канале. Молодой человек бесследно исчез после попойки с товарищами, полицейские считают, что он мог утонуть.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ПАСС Ставропольского края, с просьбой начать поиски тела пропавшего без вести парня к ним обратились полицейские. Молодой человек исчез ещё 13 декабря, после обильного возлияния с двумя близкими друзьями. Ребята разошлись по домам, однако один так и не добрался.

— Поиски стартовали после официального обращения полиции, 21 декабря. В первый день спасатели обследовали 10 километров водоема, однако этого не принесло результата. Во второй день тело также не нашли. Утром в понедельник поиски возобновились, — сообщили в пресс-службе.