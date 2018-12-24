Самоубийство зека расследуют на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:14 2018-12-24T17:15:05+03:00

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15 декабря в исправительной колонии №2 на Ставрополье обнаружили тело одного из осужденных. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, причиной смерти зека стало самоубийство.

Согласно данным ведомства, преступник оказался в колонии в октябре текущего года. Он был осужден за незаконный оборот наркотиков. В день происшествия он вместе с другими заключенными работал в производственной зоне, но по окончании рабочего дня не явился к построению. Его тело было найдено в помещении неработающего цеха с признаками самоубийства.

У мужчины не было конфликтов с другими зеками, поэтому пока неизвестно, что стало причиной такого поступка.