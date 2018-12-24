2018-12-24T17:27:59+03:00
Происшествия

Из-за компромата дагестанец убил двоих парней

Он застрелил их из охотничьего ружья
Евгения СОКОРЕВА
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Житель Каякентского района пойдет под суд за двойное убийство, незаконный оборот оружия и уничтожение чужого имущества.

В 2017 году Курабанов расправился со знакомыми из страха, что компрометирующее его видео разлетится по сети.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры Дагестана, роковая встреча прошла в лесу у села Герга.

- В ссоре, переросшей в драку, он достал из своего автомобиля охотничий карабин "Сайга-МК", снаряженный боевыми патронами. А затем направился к машине, в салоне которой находился знакомый и приехавший с ним житель района, и произвёл в них выстрелы. В результате полученных огнестрельных ранений мужчины скончались на месте происшествия, - сказали в ведомстве.

Дело рассмотрит Верховный суд Дагестана.

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