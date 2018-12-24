В Дагестане уничтожили почти тонну санкционной рыбы из Норвегии

СЕГОДНЯ 19:23 2018-12-24T19:23:58+03:00

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В Дагестане инспекторы изъяли почти тонну санкционной рыбы высшего качества и уничтожили её. В специальную утилизационную печь попала сельдь из Норвегии.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Дагестан, 800 килограммов замороженной сельди обнаружили и остановили на одном из постов на въезде в Махачкалу. Во время проверки документов оказалось, что товар — запрещённая санкционка.

После этого рыбу изъяли и перевезли в Хасавюрт, где и уничтожили в специальной утилизационной печи. Водитель грузовика, перевозивший продукцию, попал под административное наказание.