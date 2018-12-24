2018-12-24T19:33:00+03:00
Общество

На Ставрополье ещё 13 семей подтопленцев получили сертификаты на жильё

Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье краевое правительство успешно выиграло борьбу за права подтопленцев, не получивших сертификаты на жильё из-за того, что их случаи не были прописаны в законе. Ещё 13 семей получили возможность купить новое жильё.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал бумаги для ещё 13 подтепленцев. Их дома были оформлены в долевую собственность, а такие случаи не были прописаны в законе. Но, несмотря на это, люди и региональные власти, которые, сначала, получили отказ, боролись до последнего.

Все 13 ГЖС предназначаются для жителей Минераловодского округа Ставрополья. Скоро минЖКХ края выдаст бумаги жителям и они, наконец, смогут приобрести новые дома.

Напомним, что после майских паводков в 2017 году жители нескольких районов региона оказались в критической ситуации. Власти оказали посильную помощь — пострадавшим выдали уже 355 жилищных сертификатов, 288 из них уже использованы. Однако из-за юридических формальностей оформление части документов затянулось. Сейчас на рассмотрении находится ещё 50 комплектов документов.

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