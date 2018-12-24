2018-12-24T20:08:08+03:00
Общество

Музыкальная консерватория может появиться в Ставрополе

Первое высшее учебное заведение для музыкантов может появится в новом Дворце искусств
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в крае может появится первый ВУЗ для музыкантов — консерватория. В этом случае, базой для неё послужит новый Дворец искусств в региональной столице.

Глава края впервые озвучил идею на встрече с представителями Ставрополья в Госдуме. Он попросил депутатов поддержать и пролоббировать такую инициативу, потому что без федеральной поддержки её реализация невозможна.

— Мы хотим в новом Дворце искусств в Ставрополе создать консерваторию, чтобы молодые музыканты могли учиться, не покидая Ставропольский край. На первом этапе мы готовы взять финансирование на себя, но после нам потребуется господдержка, — сообщил губернатор.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ставропольской дороге две сестры спаслись от смерти и врезались в дерево
На Ставрополье ещё 13 семей подтопленцев получили сертификаты на жильё
В Дагестане уничтожили почти тонну санкционной рыбы из Норвегии
Из-за компромата дагестанец убил двоих парней
Самоубийство зека расследуют на Ставрополье
Молодой человек исчез после пьяной посиделки с друзьями на Ставрополье
На Ставрополье пироман поджёг три дома и поплатился
Зима вернётся на Ставрополье в среду
Чеченский правозащитник Титиев просидит в СИЗО до весны
Кавказские кондитеры приготовили самую большую халву в России
Житель Дагестана за свои деньги установил памятник русским учителям
Кисловодск вошёл в тройку самых популярных курортов для отдыха с детьми
В Дагестане начальника районного ГИБДД арестовали за аварию с тремя жертвами
Ессентукские бабушки нарядились белоснежками
В ОКДЦ Ростова-на-Дону успешно функционирует Областной центр гемостаза