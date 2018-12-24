Музыкальная консерватория может появиться в Ставрополе

СЕГОДНЯ 20:05 2018-12-24T20:08:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в крае может появится первый ВУЗ для музыкантов — консерватория. В этом случае, базой для неё послужит новый Дворец искусств в региональной столице.

Глава края впервые озвучил идею на встрече с представителями Ставрополья в Госдуме. Он попросил депутатов поддержать и пролоббировать такую инициативу, потому что без федеральной поддержки её реализация невозможна.

— Мы хотим в новом Дворце искусств в Ставрополе создать консерваторию, чтобы молодые музыканты могли учиться, не покидая Ставропольский край. На первом этапе мы готовы взять финансирование на себя, но после нам потребуется господдержка, — сообщил губернатор.