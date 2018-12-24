На ставропольской дороге две сестры спаслись от смерти и врезались в дерево

СЕГОДНЯ 20:21 2018-12-24T20:21:47+03:00

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На Ставрополье две сестры спаслись от смерти, уклонившись от выехавшей на «встречку» машины и врезались в дерево. Девушек спасли подушки безопасности и хорошая реакция.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ПАСС Ставропольского края, две сестры попали в аварию 22 декабря. Девушки ехали по трассе, когда на встречную полосу неожиданно выскочила машина. Они еле успели уклониться от столкновения. Но дорога была скользкой из-за дождя и Renault выбросило в поле, где машина врезалась в дерево.

К счастью, девушки почти не пострадали. Одна из них почувствовала боли в спине, спасатели отвезли её в больницу. При этом столкновение получилось очень мощным. Здоровье девушек сохранили подушки безопасности.