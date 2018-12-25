На Ставрополье пойманы 140 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-25T08:08:13+03:00

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Cотрудники ДПС Ставрополья с 20 по 23 декабря в рамках спецоперации «Нетрезвый водитель» поймали почти 140 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по краю.

Нетрезвые автолюбители попадались полицейским, когда возвращались домой с вечеринок, корпоративов и предновогодних мероприятий: в вечернее и ночью по выходным. Кроме того, несколько человек отважились сесть за руль пьяными во второй раз. В отношении таких рецидивистов стражами порядка возбуждено 14 уголовных дел.

Проверять водителей на трезвость сотрудники ДПС будут до 9 января следующего года.

Например, в один из дней пьяного водителя ставропольские полицейские задержали в Нефтекумске. Он проигнорировал настоятельные требования полицейских остановиться и даже попытался удрать. Во время освидетельствования нарушитель всячески мешал сотрудникам ДПС провести проверку. Врачи подтвердили у него состояние опьянения. 59-летнему мужчине теперь грозит 30-тысячный штраф и лишение водительских прав.