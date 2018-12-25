2018-12-25T08:43:28+03:00
Происшествия

В Нальчике любовник зарезал ножницами пенсионерку

Михаил ЮЖНЫЙ
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Кровавое преступление произошло 23 декабря в одной из многоэтажек по улице Кирова в Нальчике. Об этом сообщает республиканское управление СКР по Кабардино-Балкарии.

По данным следствия, сожители, мужчина и пожилая женщина, сильно поскандалили. В результате конфликта пьяный мужчина схватился за ножницы, и напал на женщину.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия от тяжелых ранений. Помочь ей медики уже не смогли. Мужчина попытался сбежать, но был арестован.

Следователи отметили, что задержать бежавшего злоумышленника помогли своевременно проведенные оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время задержанный за убийство пенсионерки гражданин находится под стражей. Ведется следствие. Возбуждено уголовное дело.

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