Ставропольские следователи проверят все предприятия, не платящие своим работникам зарплату

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-25T09:14:49+03:00

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Ставропольские следователи в ближайшее время проверят все предприятия, где есть долги по зарплате. Такое поручение дал своим подчиненным руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

В 2018 году, который еще не завершен, возбуждено 18 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы.

Увеличить выявляемость фактов невыплаты заработной платы удалось благодаря оперативному обмену информацией с Государственной инспекцией труда, приёмов граждан, а также обратной связи с населением через CМИ, сообщавших о нарушении трудовых прав работников.

По имеющимся уголовным делам сумма причиненного ущерба составляет более 40 млн. рублей, из которых благодаря правоохранителям уже возмещено свыше 25 млн. рублей. Наложен арест на имущество предприятий-должников стоимостью 200 миллионов рублей.