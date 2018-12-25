2018-12-25T09:14:49+03:00
Общество

Ставропольские следователи проверят все предприятия, не платящие своим работникам зарплату

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ставропольские следователи в ближайшее время проверят все предприятия, где есть долги по зарплате. Такое поручение дал своим подчиненным руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

В 2018 году, который еще не завершен, возбуждено 18 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы.

Увеличить выявляемость фактов невыплаты заработной платы удалось благодаря оперативному обмену информацией с Государственной инспекцией труда, приёмов граждан, а также обратной связи с населением через CМИ, сообщавших о нарушении трудовых прав работников.

По имеющимся уголовным делам сумма причиненного ущерба составляет более 40 млн. рублей, из которых благодаря правоохранителям уже возмещено свыше 25 млн. рублей. Наложен арест на имущество предприятий-должников стоимостью 200 миллионов рублей.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ОКДЦ прооперируют пациентов с Северного Кавказа
Ставрополь готовится к непогоде: синоптики ожидают снегопады и метели
Ставропольским аграриям компенсировали траты на подорожавшее топливо
На Ставрополье 22-летний отчим сел за изнасилование 7-летней падчерицы
Пожилой ставрополец убил зятя за тунеядство
На Ставрополье лжецелительница раскрыла девушке судьбу и поплатилась
По крымскому мосту пустят поезд из Кисловодска
В Нальчике любовник зарезал ножницами пенсионерку
На Ставрополье пойманы 140 пьяных водителей
На ставропольской дороге две сестры спаслись от смерти и врезались в дерево
Музыкальная консерватория может появиться в Ставрополе
На Ставрополье ещё 13 семей подтопленцев получили сертификаты на жильё
В Дагестане уничтожили почти тонну санкционной рыбы из Норвегии
Из-за компромата дагестанец убил двоих парней
Самоубийство зека расследуют на Ставрополье
Молодой человек исчез после пьяной посиделки с друзьями на Ставрополье
На Ставрополье пироман поджёг три дома и поплатился
Зима вернётся на Ставрополье в среду
Чеченский правозащитник Титиев просидит в СИЗО до весны
Кавказские кондитеры приготовили самую большую халву в России
Житель Дагестана за свои деньги установил памятник русским учителям
Кисловодск вошёл в тройку самых популярных курортов для отдыха с детьми
В Дагестане начальника районного ГИБДД арестовали за аварию с тремя жертвами
Ессентукские бабушки нарядились белоснежками
В ОКДЦ Ростова-на-Дону успешно функционирует Областной центр гемостаза