2018-12-25T10:18:50+03:00
Общество

По крымскому мосту пустят поезд из Кисловодска

Билеты начнут продавать с декабря 2019 года
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Поезд из Кисловодска до Симферополя пустят по новому крымскому мосту уже в следующем году.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации Кисловодска со ссылкой на гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" Алексея Гладилина, билеты поступят в продажу в декабре 2019-го.

- Поезда, которые пустят по Крымскому мосту, будут выполнять десять маршрутов, в числе которых - железнодорожное сообщение Кисловодск - Симферополь, - сказали в ведомстве. - По данному направлению также планируют пустить поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Брянска и Екатеринбурга.

Ожидается, что к 2020 году в Крым по железной дороге приедут до 2,6 млн человек, а к 2025-му ежегодный показатель дорастет до 4,1 млн пассажиров.

Отметим, железнодорожные пути еще прокладывают.

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