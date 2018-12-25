По крымскому мосту пустят поезд из Кисловодска
Поезд из Кисловодска до Симферополя пустят по новому крымскому мосту уже в следующем году.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации Кисловодска со ссылкой на гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" Алексея Гладилина, билеты поступят в продажу в декабре 2019-го.
- Поезда, которые пустят по Крымскому мосту, будут выполнять десять маршрутов, в числе которых - железнодорожное сообщение Кисловодск - Симферополь, - сказали в ведомстве. - По данному направлению также планируют пустить поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Брянска и Екатеринбурга.
Ожидается, что к 2020 году в Крым по железной дороге приедут до 2,6 млн человек, а к 2025-му ежегодный показатель дорастет до 4,1 млн пассажиров.
Отметим, железнодорожные пути еще прокладывают.