На Ставрополье лжецелительница раскрыла девушке судьбу и поплатилась

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-25T10:52:41+03:00

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В Ставрополе полицейские поймали лжецелительницу, которой удалось хитро обмануть свою жертву и заставить её расстаться со всеми деньгами и драгоценностями.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по краю, целью мошенницы стала 19-летняя жительница Ипатовского района. В момент совершения преступления она находилась в Ставрополе.

Дальше — классическая история обмана. Незнакомка подошла к девушке и с удивительной точностью рассказала ей о проблемах и бедах, которые пали на её семью. Девушка была потрясена точностью рассказа «экстрасенса» и тут же последовала её преступному совету — отдала ей все деньги и золотые украшения, которые были «прокляты».

Позже, в полиции, пострадавшая сказала, что поверила лжецелительнице из-за невероятной точности её рассказа. Оказалось, что раньше жертва и предполагаемая преступница встретились в неком закрытом учреждении, где псевдоэкстресенс подслушала историю девушки, после чего тихо проследовала за ней и, через некоторое время, нагнала её и представилась медиумом и магом.

Полицейские поймали подозреваемую. Оказалось, что 39-летняя женщина неоднократно судима. Против неё возбудили уголовное дело за мошенничество, сейчас проверяют её причастность к подобным преступлениям.