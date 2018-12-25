Пожилой ставрополец убил зятя за тунеядство
В Петровском районе 67-летний житель села Гофицкого попал под следствие за убийство зятя. Парню было 29 лет.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, подозреваемого взбесило нежелание молодого парня работать.
- По данным следствия, вечером 19 декабря текущего года между подозреваемым и его зятем произошла ссора из-за нежелания молодого человека работать. В ходе конфликта пенсионер кухонным ножом ударил потерпевшего в живот. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте, - сказали в ведомстве.
Пенсионера арестовали. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.