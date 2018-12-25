На Ставрополье 22-летний отчим сел за изнасилование 7-летней падчерицы
На Ставрополье, в селе Александровском 22-летний отчим сел на 14 лет за изнасилование 7-летней падчерицы.
Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по краю, преступление насильник совершил в июле прошлого года. Дома, в Александровском, он стал домогаться и изнасиловал дочь своей сожительницы. Зауганная 7-летняя девочка долго не решалась рассказать об ужасном преступлении, но правду извращенцу утаить не удалось.
В итоге преступнику предъявили обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Суд согласился с мнением следствия и назначил мужчине 14 лет колонии.
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