2018-12-25T13:00:37+03:00
Экономика

Ставропольским аграриям компенсировали траты на подорожавшее топливо

Выплатили больше 230 млн рублей
Евгения СОКОРЕВА
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Больше 230 млн рублей выплатили ставропольским аграриям из-за весеннего подорожания топлива. Деньги получили 900 хозяйств, которым за время уборки пришлось потратить на горюче-смазочные материалы больше запланированного.

Об этом рассказал на пресс-конференции "ТАСС" министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

- Мы поддержали практически 900 хозяйств, из них 500 крестьянско-фермерские, остальные - сельхозпредприятия, - отметил он.

Средняя субсидия на участок площадью 1,8 тыс га составила 120 рублей на 1 га земли. Отмечается, что запланирован и второй транш уже в 2019 году.

Напомним, повышение цен на топливо прошло по всей России, и в Ставрополе за первое полугодие 2018 года ГСМ подорожало на 18,7%.

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