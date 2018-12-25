Ставрополь готовится к непогоде: синоптики ожидают снегопады и метели
В ближайшие сути, 26 декабря на Ставрополье придёт непогода. Синоптики обещают гололёд, похолодание и метили, а коммунальные службы приведены в режим экстренной готовности.
Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, прогноз погоды предвещает скорое возвращение зимы. Плюсовой температуры в уходящем году больше не будет — уже в среду столбики термометров опустятся до –2... –4 градусов. Придут и осадки — снегопад и сильный ветер грозит жителям региона сильными метелями и заносами на дорогах.
Экстренные службы приведены в особый режим. В случае необходимости коммунальщики готовы работать круглые сутки, приведена в готовность снегоуборочная техника. Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев потребовал обеспечить порядок и своевременную ликвидацию ЧП в городе.
К радости любителей снежного Нового года, по прогнозам синоптиков такая погода продержится вплоть до начала января.
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