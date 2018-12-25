В ОКДЦ прооперируют пациентов с Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-25T13:11:54+03:00

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В Областном консультативно-диагностическом центре (Ростов-на-Дону) пациентов примут опытные медицинские специалисты для дальнейшего хирургического лечения на базе ОКДЦ.

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) ОКДЦ более 20 лет успешно проводит все виды лапароскопических, эндоскопических и традиционных «открытых» операций. Большинство вмешательств проводятся малоинвазивными способами.

Оперируемые патологии: мочекаменная болезнь, онкоурология, реконструктивная урология, хирургия предстательной железы, урогинекология, онкогинекология, желчекаменная болезнь, грыжи передней брюшной стенки, варикозная болезнь нижних конечностей, повреждение менисков и коленных связок.

Коллектив хирургов ОКДЦ регулярно принимает участие в показательных операциях на базе ведущих российских клиник. В отделении регулярно обновляется парк медицинского оборудования, внедряются новые технологии (органосохраняющие операции в онкоурологии, оперативные вмешательства с применением новейших лазерных технологий «LumenisLtd»).

Записаться на прием к специалисту ОКДЦ для решения вопроса о необходимости дальнейшей госпитализации и хирургического вмешательства на базе центра вы можете, используя специальную форму на сайте медучреждения rokdc.ru или позвонив по телефону: 8(863) 227-00-00. Консультация оказывается в системе платных услуг, при себе необходимо иметь медицинские исследования (в случае их наличия).

ГАУ РО «ОКДЦ» - Областной консультативно-диагностический центр, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127.

Подпись к фото: Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) ОКДЦ Трусов Петр Владимирович.