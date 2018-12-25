Бывшие детдомовцы получили 33 квартиры в Ессентуках

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-25T13:41:58+03:00

В них сделали ремонт, установили сантехнику и газовые плиты

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Улица Просторная в Ессентуках стала первым настоящим домом для детей-сирот. 33 комплекта ключей были вручены не только ессентучанам, жителями курорта теперь стали и дети из районов Ставрополья.

Собственность в 33 квадратных метра с индивидуальным отоплением, ремонтом, сантехникой и газовой плитой для детей, лишенных родительской помощи, большое подспорье и хороший старт в жизни, уверены специалисты ессентукского отдела опеки и попечительства. Благодаря оперативности фирма-застройщик «Терос» сдала социальные квартиры с опережением срока. Теперь новый 2019 год новоселы встретят уже в своем доме.

Квадратные метры выделялись во всех 4 корпусах новостроек на Просторной. Помимо качественных кирпичных домов в новом районе Ессентуков для комфортной жизни проведено и масштабное благоустройство территории. Уже готова детская площадка, дворовой спорткомплекс. Через дорогу начато строительство детского сада-яслей, рассчитанного на 160 мест.