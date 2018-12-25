На Ставрополье рейсовый автобус протаранил легковушку

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-25T14:50:17+03:00

В результате аварии пострадал один человек

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24 декабря на Ставрополье произошла серьезная авария с участием рейсового автобуса. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ПАСС СК, в четырех километрах от села Солуно-Дмитриевское Андроповского района водитель "Скании" нарушил правила и врезался в "ВАЗ-2109", который совершал маневр поворота.

В результате аварии водитель "девятки" получил колотые раны лица. От госпитализации мужчина отказался. Виновник аварии и четыре пассажира автобуса травм не получили.

Легковушка ремонту не полежит. После столкновения с автобусом она превратилась в груду металла. А вот у "Скании" лишь оторвался бампер и разбились фары.