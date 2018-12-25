В Чечне открылся завод по переработке сои
Первый цех уже заработал
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В Чеченской республике в Урус-Мартановском районе запустили первый цех по переработке сои.
Как говорит руководитель завода Алауди Каримов, завод позволит заменить закупаемые за пределами региона соевый жмых и соевое масло на местный продукт. А это в свою очередь поспособствует снижению цен на комбикорм.
Пока сою привозят в Чечню из нескольких субъектов России. Но по обещанию производителя в скором времени их соя поступит Дагестан, а также, вероятнее всего, в Республику Ингушетия уже в виде кормов.
Мощность завода - тонна сырья в час.