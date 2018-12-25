2018-12-25T16:04:34+03:00
Экономика

В Чечне открылся завод по переработке сои

Первый цех уже заработал
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Чеченской республике в Урус-Мартановском районе запустили первый цех по переработке сои.

Как говорит руководитель завода Алауди Каримов, завод позволит заменить закупаемые за пределами региона соевый жмых и соевое масло на местный продукт. А это в свою очередь поспособствует снижению цен на комбикорм.

Пока сою привозят в Чечню из нескольких субъектов России. Но по обещанию производителя в скором времени их соя поступит Дагестан, а также, вероятнее всего, в Республику Ингушетия уже в виде кормов.

Мощность завода - тонна сырья в час.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье рейсовый автобус протаранил легковушку
Бывшие детдомовцы получили 33 квартиры в Ессентуках
В ОКДЦ прооперируют пациентов с Северного Кавказа
Ставрополь готовится к непогоде: синоптики ожидают снегопады и метели
Ставропольским аграриям компенсировали траты на подорожавшее топливо
На Ставрополье 22-летний отчим сел за изнасилование 7-летней падчерицы
Пожилой ставрополец убил зятя за тунеядство
На Ставрополье лжецелительница раскрыла девушке судьбу и поплатилась
По крымскому мосту пустят поезд из Кисловодска
Ставропольские следователи проверят все предприятия, не платящие своим работникам зарплату
В Нальчике любовник зарезал ножницами пенсионерку
На Ставрополье пойманы 140 пьяных водителей
На ставропольской дороге две сестры спаслись от смерти и врезались в дерево
Музыкальная консерватория может появиться в Ставрополе
На Ставрополье ещё 13 семей подтопленцев получили сертификаты на жильё
В Дагестане уничтожили почти тонну санкционной рыбы из Норвегии
Из-за компромата дагестанец убил двоих парней
Самоубийство зека расследуют на Ставрополье
Молодой человек исчез после пьяной посиделки с друзьями на Ставрополье
На Ставрополье пироман поджёг три дома и поплатился
Зима вернётся на Ставрополье в среду
Чеченский правозащитник Титиев просидит в СИЗО до весны
Кавказские кондитеры приготовили самую большую халву в России
Житель Дагестана за свои деньги установил памятник русским учителям
Кисловодск вошёл в тройку самых популярных курортов для отдыха с детьми
В Дагестане начальника районного ГИБДД арестовали за аварию с тремя жертвами
Ессентукские бабушки нарядились белоснежками
В ОКДЦ Ростова-на-Дону успешно функционирует Областной центр гемостаза