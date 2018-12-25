2018-12-25T16:55:26+03:00
Происшествия

На Ставрополье менеджер банка украл миллион и получил условный срок

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы
Андрей ЗОБОВ
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Менеджер банка «Россгрстрах» в Новоалександровске выписал себе чек на миллион и отделался условным заключением на три года.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе Ставропольского краевого суда, мошенник не прибегал к сложным схемам. Он просто выписал ордер на выдачу денег клиентке банка. Сам же забрал их из кассы. Миллион шестьдесят рублей мужчина потратил на себя.

Конечно же, мошенника раскрыли. Следователи собрали достаточные доказательства, Новоалександровский райсуд приговорил его к условному лишению свободы на 3 года. Ещё 3 года суд назначил в качестве испытательного срока.

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