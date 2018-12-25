2018-12-25T17:20:02+03:00
Общество

Опасные трюки на дороге не помогли лихачу скрыться от полиции на Ставрополье

За вождение в пьяном виде мужчине светит 2 года колонии [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видео ГУ МВД по СКФото: кадр видео ГУ МВД по СК
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В Степновском районе Ставрополья пьяный водитель с помощью опасных трюков пытался скрыться от преследования полиции. Но сценарий из фильмов не сработал — лихачу грозит до 2 лет колонии за вождение в пьяном виде.

Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по краю, инцидент произошёл в селе Зелёная Роща. Патрульные ДПС попытались остановить лихо ехавшего водителя, но он дал по газам. Во время погони мужчина неоднократно пытался исполнить трюки из кино, однако прекрасное знание всех фильмов «Форсаж» не спасло нарушителя от полицейских. Нарушителя поймали и скрутили на просёлочной дороге.

— После проверки оказалось, что у задержанного 34-летнего мужчины в марте прошлого года забирали права за вождение в пьяном виде. Вернули только в октябре. Не прошло и пары месяцев, как он снова лихачил в состоянии сильного алкогольного опьянения.

За повторный случай пьяного вождения мужчине грозит не только лишение прав — на него завели уголовное дело. Максимальное наказание — 2 года колонии.

Погоня за пьяным лихачом на Ставрополье.

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