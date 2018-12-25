В ДТП в Дагестане погибли два человека

СЕГОДНЯ 18:15 2018-12-25T18:21:23+03:00

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Автоавария с участием трех автомобилей произошла в Каякентском районе Дагестана, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

ДТП произошло примерно в 15:10 25 декабря на федеральной трассе "Кавказ" на повороте в сторону населенного пункта Чаханай.

- Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Два человека погибли на месте. Третий мужчина, 1967 года рождения, доставлен в Центральную больницу Каякентского района, - уточнили в ведомстве. - Ему оказывают помощь медики.

Есть ли дети или женщины среди погибших, выясняется. Известно, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.