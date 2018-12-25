Стали известны причины крушения вертолета в Чечне, где погибли 6 человек

СЕГОДНЯ 19:03 2018-12-25T19:03:29+03:00

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Закрыто уголовное дело по факту авиакатастрофы вертолета Ми-8 в горах Чечни, которая в марте нынешнего года унесла жизни шестерых пограничников. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" военный прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец, на данный момент у следствия есть все доказательства, которые явно указывают, что причиной трагедии стали крайне неблагоприятные погодные условия.

В тот день вертолет направлялся на дальнюю горную заставу. Уже в процессе посадки его снесло внезапным порывом ветра в ущелье. Командир экипажа не имел возможности что-то изменить.

Теперь уголовное дело прекращено из-за отсутствия состава преступления.