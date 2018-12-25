2018-12-25T19:21:39+03:00
Происшествия

К обрушению моста в Дагестане привели нарушения правил строительства

В результате инцидента в Буйнакске пострадали три человека
Алена БЕЛЯЕВА
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Днем 25 декабря в Дагестане рухнул строящийся мост через железнодорожный переезд. В результате происшествия, три человека попали в больницу Буйнакска с ранениями различной степени тяжести.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, Южная транспортная прокуратура проведет специальную проверку всех обстоятельств произошедшего.

Однако в региональном ГУ МЧС уже выдвинули предположение, что мост мог рухнуть на стадии монтажа из-за нарушений правил строительства. При этом в региональном Управлении дорог уверяют, что работы велись строго по согласованному проекту.

Так это или нет, станет понятно после проведения проверки. Кстати, мост планировали сдать в эксплуатацию уже в ближайшие недели. Торжественное открытие должно было пройти в январе наступающнго года.

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