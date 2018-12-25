В Ставрополе закрыли нелегальные елочные базары

СЕГОДНЯ 19:36 2018-12-25T19:36:55+03:00

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В Ставрополе полицейские вместе с работниками городской администрации провели рейд по местам торговли новогодними елками.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГУ МВД, у двоих торговцев при себе не оказалось разрешения на торговлю, а также лицензии и накладных на хвойные деревья.

В итоге, все елки были изъяты, а неудачливые торговцы, решившие подзаработать перед Новым годом, вскоре окажутся на скамье подсудимых.