По факту крушения моста в Дагестане возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 20:04 2018-12-25T20:04:30+03:00

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В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту крушения строящегося моста в Буйнакске. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, дело заведено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По информации ведомства, около трех часов дня 25 декабря рабочие занимались заливкой бетона на мосту. В этот момент конструкция обрушилась и мужчины получили тяжелые травмы. Сейчас все они находятся в местной больнице.

Следователи уже осмотрели место происшествия и сейчас занимаются изъятием технической и служебной документации в фирме, которая отвечала за ремонтные работы.