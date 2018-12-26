На Ставрополье в праздничные дни отменят ряд электричек

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-26T08:26:00+03:00

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На Ставрополье в Новый год временно отменят ряд пригородных поездов.

В РЖД уточнили, что такое решение приняли в связи с традиционным снижением пассажирского потока в новогодние праздники.

В 4 часа утра 1 и 2 января из Минвод не отправится электричка в Беслан. С 1 по 8 января по чётным дням отменяется электропоезд Минеральные Воды – Будённовск – Минеральные Воды (отправление в 16:38). По нечётным дням на том же маршруте отменяется электричка, отправляющаяся в 4:51.

Также 1 января будет отменён ряд электричек по маршрутам :Минеральные Воды – Коноково, Коноково – Армавир 1, Армавир 1 – Кавказская, Кавказская – Армавир 1, Армавир 1 – Коноково, Коноково – Невинномысская.

Данные изменения в движении электропоездов на Ставрополье запланированы на период до 7 января этого года.