На Ставрополье в праздничные дни отменят ряд электричек
На Ставрополье в Новый год временно отменят ряд пригородных поездов.
В РЖД уточнили, что такое решение приняли в связи с традиционным снижением пассажирского потока в новогодние праздники.
В 4 часа утра 1 и 2 января из Минвод не отправится электричка в Беслан. С 1 по 8 января по чётным дням отменяется электропоезд Минеральные Воды – Будённовск – Минеральные Воды (отправление в 16:38). По нечётным дням на том же маршруте отменяется электричка, отправляющаяся в 4:51.
Также 1 января будет отменён ряд электричек по маршрутам :Минеральные Воды – Коноково, Коноково – Армавир 1, Армавир 1 – Кавказская, Кавказская – Армавир 1, Армавир 1 – Коноково, Коноково – Невинномысская.
Данные изменения в движении электропоездов на Ставрополье запланированы на период до 7 января этого года.
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