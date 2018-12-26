2018-12-26T08:50:34+03:00
Общество

Махачкалу признали самым плохо управляемым городом России

К такому выводу эксперты пришли, проанализировав состояние политических и экономических дел в столице Дагестана
Михаил ЮЖНЫЙ
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Экспертный центр Агентства политических и экономических ситуаций опубликовал рейтинг эффективности управления в крупных городах России. В тройку лидеров вошли Тюмень и Салехард, а одной из худших в списке стала столица Дагестана Махачкала.

Город занял последнее место в рейтинге эффективности управления городскими территориями. Одной из главных причин такого расположения политологи АПЭК назвали осенний коррупционный скандал с участием бывшего врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова, ныне арестованного ФСБ за многомиллионный ущерб государству.

Составители рейтинга, как отмечается, оценивали крупные российские города по множеству важных политико-управленческих и социально-экономических факторов. Например, эксперты считали расходы бюджета на дошкольное образование, расходы городского бюджета на ЖКХ, образование, здравоохранение, культуру и другие сферы. В рейтинг не были включены города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург.

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