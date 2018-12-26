Ставропольцы выбирают безналичный расчет

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-26T10:17:18+03:00

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Популярность безналичных расчетов у населения Ставрополья стремительно растет: за 9 месяцев текущего года на 49% выросло количество безналичных операций, в числе которых оплата товаров и услуг, переводы с одной карты на другую.

Всего в январе-сентябре 2018 года ставропольцы заплатили через карты более 430 млрд рублей. Это на 125 млрд больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. При этом, объем полученных с использованием платежных карт наличных денег за год вырос не намного – всего на 4 процента.

Рост популярности безналичных расчётов на Ставрополье, как отмечается, вырос во многом за счет банковской инфраструктуры. Количество карт, выданных ставропльцам, по данным на 1 октября 2018 года составило 3,5 млн единиц. 19,6% занимают карты российской национальной платежной системы «Мир».