2018-12-26T10:53:53+03:00
Общество

В ОКДЦ пациентам предлагают высокотехнологичную медицинскую помощь лечения ЛОР-патологий у детей и взрослых

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Операционная оториноларингологического отделения ГАУ РО «ОКДЦ».Операционная оториноларингологического отделения ГАУ РО «ОКДЦ».
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В Областном консультативно-диагностическом центре (Ростов-на-Дону) создан завершенный цикл по ведению больных с ЛОР-патологией: современное оборудование, высокая квалификация врачей и диагностические возможности позволяют вести даже самых сложных пациентов, начиная от диагностики заболеваний, амбулаторного лечения, предоперационного обследования до хирургического стационарного лечения и послеоперационного амбулаторного долечивания.

Опытные хирурги-оториноларингологи ОКДЦ проводят операции носа и придаточных пазух, операции на глотке, на гортани, на ухе. Врачи отделения занимаются лечением практически всего спектра детской ЛОР-патологии у маленьких пациентов, начиная с 3-летнего возраста. Современные эндоскопические технологии позволяют проводить щадящие малоинвазивные вмешательства.

Одно из новых направлений - диагностика и лечение храпа и синдрома обструктивного апноэ сна в соответствии с мировыми доказанными и проверенными методами лечения данных заболеваний.

При выполнении хирургических вмешательств используется современное и дорогостоящее оборудование - многоградусная оптика (эндоскопы), шейверные системы, назальные микродрели, эндоскопические щипцы, стереомикроскопы, лазерные хирургические установки.

Более подробную информацию об объеме операций, выполняемых в оториноларингологическом отделении и условиях пребывания в центре вы можете получить на сайте ОКДЦ rokdc.ru. Записаться на прием к врачу-оториноларингологу можно по единому телефону Сall-центра ОКДЦ 8 (863) 227-00-00.

ГАУ РО «ОКДЦ» - Областной консультативно-диагностический центр, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127.

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