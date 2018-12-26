Ставрополец забил свою жену из-за беспричинной ревности
В станице Курской ревнивец забил свою жену в приступе беспричинной ревности. Подозреваемый арестован, ведётся расследование.
Как сообщили «КП — Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, убийство произошло поздней ночью 18 декабря. Традиционно, всё началось с застолья. После хорошей пьянки мужчина перестал себя контролировать. И, почему-то, решил, что жена ему изменяет.
Женщина попыталась убедить любимого, что это не так, но лишь раззадорила его. Конфликт дошёл до рукоприкладства и пьяный муж избил жену руками, а потом и ногами. Через короткое время она скончалась.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Идёт расследование, сотрудники СКР собирают улики. За преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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